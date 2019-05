Estudante portuguesa morre em acidente na Hungria

A jovem tinha 16 anos e estava numa visita de estudo com a escola.

Pelo menos uma jovem de 16 anos morreu e outra ficou ferida num acidente de autocarro com alunos portugueses na Hungria. Acidente aconteceu esta sexta-feira, a cerca de 70 quilómetros de Budapeste, a capital húngara.



O autocarro colidiu com um camião enquanto levava os alunos portugueses da Roménia para o aeroporto.



"Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste", disse José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, em declarações à Lusa.



O minibus onde seguiam oito pessoas -- seis jovens do ensino secundário e duas professoras, todos portugueses -- "foi abalroado por outro veículo", explicou José Luís Carneiro, adiantando que, no acidente "faleceu uma jovem com 16 anos", enquanto "os outros foram transportados para o hospital Cegléd", na Hungria.



A estudante era da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro. Os alunos estavam a realizar uma viagem ao país da Europa Central.



