Uma pessoa morreu, duas ficaram em estado crítico e três em estado grave devido à explosão de material pirotécnico em Gondelim, Penacova, no distrito de Coimbra, esta quarta-feira. Fonte da GNR de Coimbra adiantou à Lusa que existem cerca de duas dezenas de feridos ligeiros, entre as quais cinco crianças com ferimentos ligeiros.

Tudo terá acontecido junto à capela da Nossa Senhora da Moita, onde começaram as festas anuais de Gondelim. O alerta para as autoridades foi dado às 12h30. Carlos Tavares, o comandante operacional distrital de Coimbra, explicou que a explosão decorreu no recinto de festas momentos antes da saída das pessoas da capela para a procissão."Lamentamos um morto e 24 feridos. Duas pessoas em estado crítico, três feridos graves e 19 ligeiros. De entre estas, há cinco crianças, transportadas para o hospital pediátrico de Coimbra. Os restantes, foram igualmente para Coimbra, um deles de helicóptero", disse.