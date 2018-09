A carregar o vídeo ...

Uma jovem de 17 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas (ferimentos ligeiros) na sequência de um atropelamento nas festas da Moita, no distrito de Setúbal, durante esta madrugada de sábado, segundo uma fonte da GNR em declarações à agência Lusa.O suspeito do atropelamento conduzia um veículo de passageiros ligeiro e foi detido pela GNR pouco tempo depois do crime, pelos polícias que ainda patrulhavam a zona da festa. Este ainda se encontrava dentro do veículo.O alerta foi dado pouco depois das 2h na Rua Silva Evaristo, que estava interdita ao trânsito por causa das festas.Alguns populares filmaram o carro após o embate e os agentes no local.