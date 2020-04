Como se compara Portugal com outros países na luta contra a Covid-19?

A 2 de março foram confirmados os dois primeiros casos do novo coronavírus em Portugal. Dois homens, com 33 e 60 anos, foram diagnosticados no Hospital de São João, no Porto. Um mês depois, o país acumula mais de 9 mil casos, tendo registado 209 mortes. Em todo o mundo, a pandemia já chegou a quase um milhão de pessoas, com 50 mil mortes confirmadas. Como se compara Portugal com os países onde a Covid-19 está a fazer mais estragos?

Olhando para os cinco países com maior número de mortes devido ao novo coronavírus - Itália, Espanha, Estados Unidos, China e França -, é difícil fazer a comparação da evolução do número de casos entre todos. Países como Itália e China, viram o número de infetados subir exponencialmente numa questão de dias, mas em Espanha, França e EUA, contavam-se menos de uma centena de casos após a doença chegar a cada país.

Por isso, para perceber a evolução - no verdadeiro sentido da palavra - da doença, é preciso juntar um cenário que permita ver a exponencialidade de casos da Covid-19 em cada país. Observando o gráfico com o número de infetados a partir do 100.º caso à escala logarítmica, podemos retirar que Portugal está, atualmente, abaixo da linha imaginária em que a subida diária do número de casos é de 33%.

Além disso, Portugal está numa trajetória abaixo de todos os cinco países com mais mortes por Covid nos seus 20 dias após o 100.º caso. Espanha, Itália, China e França estão numa trajetória semelhante entre si, enquanto os EUA, que já regista mais de 200 mil casos no país, só recentemente baixou da linha de aumento diário de 33%.

Ao mesmo tempo, podemos ver que Portugal tinha, até há uma semana, uma trajetória em que as mortes duplicavam a cada dois dias. Agora, está já a caminho da linha imaginária em que as mortes dobram a cada três dias - um cenário mais favorável que quase todos os países com mais mortes por Covid-19 no mundo.

A exceção são os Estados Unidos, que até há pouco tempo, tinham uma letalidade relativamente baixa da doença - o número de mortes apenas duplicava a cada 4 dias -, mas que, com o acumular dos 200 mil casos, tem vindo a subir e está já a caminho da trajetória da duplicação de mortes a cada três dias.

Comparando o número de casos com o número de mortes, podemos ver que, após ter chegado a Portugal há um mês, a Covid-19 tem, atualmente, uma taxa de letalidade de 2,3% no país.

Embora esta percentagem seja alta, comparada a destes cinco países e da média mundial, é até baixa. Da última vez que a Organização Mundial da Saúde se pronunciou sobre a letalidade da doença, afirmou ter uma taxa de 3,4%. Mas, ela está agora acima dos 5%, muito por culpa da percentagem de 11,9% e 9,1% de mortos entre infetados por Covid-19 em Itália e Espanha, respetivamente.