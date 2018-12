A queda de um parapente na zona do Meco, em Sesimbra, causou um ferido grave, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal."Recebemos o alerta pelas 18:05, para a queda de um parapente na zona da praia das Bicas, no Meco, que causou um ferido grave", disse fonte do CDOS, sem especificar informações sobre a vítima, que vai ser transportada ao hospital.Segundo a mesma fonte, deslocaram-se para o local 14 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos bombeiros de Sesimbra, da Polícia Marítima, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).