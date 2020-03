Os 41 casos de Covid-19 em Portugal estão quase todos estáveis e apenas uma pessoa inspira cuidados, tendo havido uma "evolução positiva" num caso que inspirava cuidados na segunda-feira. O balanço foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, numa conferência de imprensa para dar conta do evoluir da situação da epidemia do novo coronavírus, esta terça-feira.





Marta Temido revelou que existem 375 casos suspeitos de infeção por Covid-19 e 667 pessoas em vigilância devido ao surto de coronavírus no País. O número de infetados não subiu em relação ao boletim da Direção Geral da Saúde revelados na manhã desta terça-feira: são 41 os pacientes infetados pelo novo vírus da pneumonia. Esta quarta-feira,

vai reunir-se o Conselho Nacional de Saúde, que irá discutir questões como a antecipação das férias escolares da Páscoa ou o funcionamento dos grandes museus.

A ministra reafirmou a importância de as populações respeitarem as indicações das autoridades de Saúde, como manterem-se isolados em caso de necessidade, evitarem viajar para zonas de risco, lavarem as mãos e não visitar pessoas vulneráveis. "É fundamental que nos preparemos para a fase seguinte do surto", alertou Marta Temido, explicando que as autoridades de Saúde ao mesmo tempo que estão a tentar conter o vírus também estão a preparar-se para um maior afluxo a hospitais ou para colheitas de sangue através do INEM, incluindo ao domicílio.





Covid-19: Governo suspende voos para todas as regiões de Itália a partir de 4.ª-feira Portugal regista, até ao momento, 41 casos de infeção pelo novo coronavírus. Bruxelas criou fundo de urgência de 25 mil milhões para combater o surto de covid-19. Saiba tudo sobre a epidemia em Portugal e no mundo. - Portugal , Sábado.

Quer a ministra quer a diretora-geral explicaram que até agora todos os casos de infeção com o novo coronavírus têm ligação epidemiológica a algum sítio ou caso, e que quando isso deixar de acontecer e a doença se espalhar através de contágio local deverá passar-se da atual fase de contenção para uma fase de mitigação. "Neste momento os portugueses têm cumprido genericamente as indicações das autoridades de saúde pública", disse, apelando para que sejam cumpridas as orientações das autoridades.

Questionadas pelos jornalistas, as duas responsáveis disseram que dos 41 casos de infeção um deles está a ser tratado no domicílio, por circunstâncias específicas, algo que no futuro pode ser uma "tendência dominante", disse Graça Freitas. Graça Freitas disse também que os bombeiros de todos os distritos vão receber formação das autoridades de saúde locais.

E Marta Temido, também nas respostas aos jornalistas, afirmou que os hospitais procurarão, caso necessário, fazer uma gestão equilibrada dos meios (como ventiladores) e disse que alguns hospitais estão a comprar equipamentos, como ventiladores, e outros a verificar equipamentos que tenham em reserva.

A epidemia de Covid-19 (a doença provocada pelo novo coronavírus) foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.