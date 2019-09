Uma pessoa foi detida no protesto pacífico que reuniu na tarde desta sexta-feira centenas de pessoas na Avenida Almirante Reis, levando ao corte de circulação nesta artéria lisboeta junto ao Banco de Portugal , e terminou pelas 21h30.De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, um manifestante foi detido "porque não acatou as ordens e resistiu à polícia"."De resto correu tudo sem incidentes e não houve necessidade de identificar ninguém", afirmou a mesma fonte, em declarações à agência Lusa.Várias centenas de pessoas, maioritariamente jovens, reuniram-se esta tarde junto ao Banco de Portugal, numa manifestação pacífica para exigir políticas consistentes para combater as alterações climáticas O protesto, convocado pelo movimento Extinction Rebellion Portugal, acabou por bloquear a circulação no cruzamento da Rua de Angola com a Avenida Almirante Reis, num cenário de concentração ordeira onde não faltaram tendas de campismo montadas no meio da estrada e cartazes com dizeres contra o "colapso climático".O comissário Serra, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, explicou à Lusa que os ativistas foram avisados que a manifestação foi considerada ilegal por terem cortado a circulação no cruzamento da Rua de Angola com a Avenida Almirante Reis.Como os manifestantes em defesa do planeta se recusaram a sair, numa atitude de "resistência pacífica", como a classificou o oficial da PSP, os elementos do Corpo de Intervenção foram chamados a intervir, retirando-os um a um da estrada para as laterais da Almirante Reis, arrastando aqueles que ofereceram mais resistência.Alguns jovens disseram à Lusa que pretendiam passar ali a noite em protesto contra as políticas que consideram erradas e que no seu entender estão a destruir o ambiente do planeta, sendo visíveis diversas tendas no local.Esta concentração seguiu-se ao final da grande manifestação, que começou no Cais do Sodré, também em Lisboa, integrada na Greve Climática Global , que teve concentrações idênticas em 170 países.