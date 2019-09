A última semana de campanha para as eleições legislativas arranca hoje com PSD, BE e PAN no norte do país, CDU pelo centro, PS por Lisboa e CDS-PP pelo Algarve, em dia de debate dos partidos sem assento parlamentar.No domingo o dia ficou marcado pelo voto antecipado em mobilidade para a Assembleia da República.Mais de 56.000 pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente, sendo Lisboa o distrito com mais pedidos, (21.600), seguido pelo Porto (9.338) e Coimbra (3.045), segundo informação pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).Hoje ocorre o debate das forças políticas sem assento parlamentar na RTP, às 21:00, durante 120 minutos, na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, após cinco dias consecutivos marcados pela acusação do processo de Tancos, na qual um dos acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, com trocas de acusações entre os partidos.Ao nono dia de campanha, os sociais-democratas, bloquistas e o PAN vão andar pelo norte de Portugal, sem se cruzarem.O presidente do PSD, Rui Rio, começa o dia com uma visita à Adega Cooperativa de Monção, no distrito de Viana do Castelo, às 11:30, e termina com um arraial minhoto na Quinta da Malafaia, às 20:00, em Esposende, distrito de Braga.Durante o dia, a comitiva social-democrata também passará por Barcelos (Braga) e por Viana do Castelo.A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, inicia a jornada pelo norte na Feira de Espinho (Aveiro), às 09:30, tem uma reunião com o Centro de Vida Independente do Porto, em Matosinhos, visita a freguesia da Vitória (Porto) e termina com um jantar-comício em Santa Maria da Feira (Aveiro), às 20:00.Por seu lado, o porta-voz do PAN, André Silva, não vai sair do distrito do Porto, começando por visitar a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, às 10:00.Uma hora depois da ação no Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, o PAN segue para a cidade Invicta, onde fará campanha no largo da Estação da Trindade e na Rua Santa Catarina, bem como uma visita à diretoria do Norte da Polícia Judiciária.A caravana CDU -- Coligação Democrática Unitária vai andar pelo distrito de Viseu.O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, encontra-se com ex-trabalhadores das minas da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, e faz uma viagem de comboio entre Mangualde e o apeadeiro de Lapa do Lobo, em Nelas.Já o secretário-geral do PS, António Costa, começa o dia com uma reunião com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em Lisboa, passeia à tarde por Cacilhas, em Almada (Setúbal) e termina com um comício no pavilhão dos Olivais, em Coimbra.Na agenda da presidente do CDS, Assunção Cristas, estão marcadas visitas à Associação de Regantes e Beneficiários de Silves e a uma empresa de congelados em Lagos, ambas no distrito de Faro.O dia dos centristas termina com uma noite de fados no Largo da Sé Velha, em Coimbra.Em relação aos partidos sem assento parlamentar, o Partido Democrático Republicano (PDR) faz campanha nas estações dos Restauradores e do Rossio e participa numa manifestação, em Lisboa. Durante a tarde, visita uma associação cultural, na Amadora, e finaliza no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures, às 02:00 de terça-feira.A cabeça de lista do PCTP/MRPP por Lisboa, Maria Cidália Guerreiro, começa o dia às 07:00, com uma ação de propaganda aos trabalhadores da TAP, o presidente do Movimento Partido da Terra (MPT), José Inácio Faria, participa numa ação de limpeza de ruas, em Lisboa, e o presidente do Aliança, Pedro Santana Lopes, visita a Feira do Silvado em Odivelas (Lisboa).O Livre e o Chega apenas têm o debate na RTP nas suas agendas.Todavia, além do debate, o presidente do RIR, Vitorino Silva, andará por Santarém e Setúbal, e o presidente do PURP, Fernando Loureiro, visita o Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa.