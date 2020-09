Vale e Azevedo quer intervir na Operação Lex

Siga a Sábado nas redes sociais

João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, quer intervir no processo conhecido como "Operação Lex", que envolve o antigo juiz desembargador Rui Rangel e o presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira. Segundo informações recolhidas pela, Vale e Azevedo deu entrada, no passado dia 10 de setembro, com um requerimento, pedindo a sua constituição como assistente.A entrada deste requerimento está a atrasar a notificação da acusação aos arguidos, uma vez que todos e o Ministério Público têm responder ao pedido de Vale e Azevedo, que será, posteriormente, decidido por um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo corre termos. Ao que aapurou, Luísa Cruz, advogada de João Vale e Azevedo, alega que existe da parte do seu cliente um interesse legítimo, de forma a apurar de alguns dos intervenientes na "Operação Lex", leia-se juízes, tiveram intervenção em processos do antigo presidente do Benfica.Só depois de haver um despacho sobre o pedido de Vale e Azevedo é que os 18 arguidos do processo serão notificados do despacho de acusação dos procuradores Maria José Morgado e Vítor Pinto. Ao todo, serão mais de 900 páginas com a descrição de alegado esquema de corrupção, liderado pelo antigo juiz Rui Rangel, no Tribunal da Relação de Lisboa.Segundo a investigação, há várias despesas pessoais do desembargador incompatíveis com os seus rendimentos. Só pela renda da casa em Lisboa, Rangel comprometeu-se a pagar 2.350 euros/mês, o que representava 74% do valor do seu ordenado em 2012, que se situava nos 3.159 euros. Além da casa, ainda durante o mesmo ano, o juiz desembargador celebrou um contrato de locação financeira relativo à compra de um BMW X6, que o obrigaram ao pagamento de 16 prestações com valor superior a seis mil euros mensais.Para fazer face a estes luxos, Rui Rangel é suspeito de, juntamente com o advogado Santos Martins, ter montado um esquema paralelo de obtenção de dinheiro, fosse por consultorias a países como Angola e São Tomé e Príncipe, fosse por eventuais atos de corrupção enquanto magistrado do Tribunal da Relação de Lisboa, suspeitas que ainda estão em inquérito na Operação Lex.Além dos valores pagos pelos arrendamentos das casas onde morou, Rangel exibia ainda vários sinais de riqueza oculta no seu quotidiano, como o facto de ter pago cerca de 19 mil euros na Estalagem do Farol Hotel Design, num almoço, em 2013, para 30 pessoas; ou por ter gasto mais de nove mil euros em compras no El Corte Inglés. Quando trocou a casa de Lisboa, pelo arrendamento de um apartamento no Dafundo, em Algés, Rangel pagou à cabeça 16.200 euros, que equivalia ao adiantamento de três meses de renda, previstos no respetivo contrato.Quer o Conselho Superior da Magistratura, quer o Supremo Tribunal de Justiça já consideraram, em sede de processo disciplinar, que tais despesas eram "manifestamente incomportáveis para a bolsa de um juiz nacional".O circuito montado por Rangel e pelo advogado serviria, de acordo com os elementos recolhidos no processo-crime e utilizados na ação disciplinar, para pagar várias despesas pessoais, assim como de familiares próximos, como dos filhos, mulher e ex-mulher, a juíza desembargadora Fátima Galante, recentemente condenada à reforma compulsiva da magistratura judicial.Rui Rangel é ainda suspeito de ter recorrido a uma namorada, Bruna Amaral, advogada-estagiária, para a redacção de alguns acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, posteriormente por si assinados. A 9 de dezembro de 2013, como revelou recentemente a TVI, Rui Rangel recebeu cinco acórdãos da namorada Bruna e mesmo assim voltou a pedir ajuda. "Boneca, depois envio as conclusões do recurso do arguido...podes fazer? Não te esqueças de colocar a posição do procurador geral a seguir ao Ministério Público", terá escrito o antigo desembargador à sua namorada, numa SMS, entretanto recolhida pela investigação.As suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira estão relacionadas com uma eventual oferta de cargos no Benfica a Rangel a troco da (suposta) influência deste junto de um juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, onde uma empresa do presidente do Benfica tinha um processo fiscal a correr.