Manuel Luís Goucha justificou a decisão da direção de programas da estação de Queluz com "quebra de confiança".

A TVI decidiu suspender a rubrica Diga de Sua (In)Justiça, de autoria de Bruno Caetano e que fazia parte do programa Você na TV, depois da polémica entrevista a Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social. "A direção de programas da TVI decidiu suspender a rubrica por quebra de confiança", revelou na noite de sexta-feira, durante o programa Deus e o Diabo de José Eduardo Moniz, o apresentador Manuel Luís Goucha.



Durante o mesmo espaço, Goucha, a "cara" do Você na TV, explicou que o convite a Machado partira de Bruno Caetano e que apenas tivera conhecimento da presença do antigo dirigente da Frente Nacional uns dias antes da entrevista ser feita. O apresentador voltou a defender a sua postura durante a conversa com Mário Machado, dizendo que fez o "contraditório" e desmontou os argumentos do convidado. "Eu acho que é assim, em democracia, que se combate as ideias perigosas", reforçou.



Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão. Cinco meses após sair da prisão em liberdade condicional, Mário Machado foi detido na Suécia, onde ia ser orador num dos eventos dos ultranacionalistas Nordic Resistence Movement, tal como a SÁBADO noticiou.



A referida entrevista criou uma enorme polémica e levou o Sindicato dos Jornalistas a anunciar que vai apresentar uma queixa contra a TVI junto do regulador e da Assembleia da República pela presença de Mário Machado no programa da estação de Queluz. "Os programas Você na TV! e SOS 24, nos canais TVI e TVI24, respetivamente, deram voz a um racista explícito e um salazarista assumido, que defende o regresso de Portugal à ditadura e a quem foi dada a oportunidade de se dedicar ao branqueamento histórico, em sinal aberto e para um grande público, com pouco ou nenhum contraditório", disse o SJ em comunicado.



No Twitter, João Cravinho, o ministro da Defesa, defendeu que o convite da televisão a Mário Machado "não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas".



Esta sexta-feira à noite, a TVI reagiu através de um comunicado em que as direções de informação e de programas do canal frisaram que "as opiniões e a visão histórica expressas por Mário Machado nos referidos programas foram enquadradas por visões alternativas às por si sustentadas".