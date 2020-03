Um juiz do tribunal judicial de Setúbal recusou-se a adiar o debate instrutório de um processo, dizendo a uma advogada que no edifício havia "casas de banho com sabão". O pedido de adiamento da diligência ou, em alternativa, a nomeação de um advogado que estivesse de escala para acompanhar a mesma, tinha sido feito por uma advogada, invocando o facto de ser mãe de dois filhos menores - estando com eles em casa - e o risco de contágio do coronavírus. Porém, o juiz titular do processo não aceitou, segundo um despacho divulgado, esta quarta-feira, no Facebook, acrescentando que o debate instrutório iria decorrer na maior sala de audiência do tribunal.

No início da pandemia em Portugal, o Conselho Superior de Magistratura (CSM) anunciou que os tribunais vão estar parados e só vão realizar processos e diligências urgentes, "nos quais estejam em causa direitos fundamentais".

Em nota enviada às redacções, o Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do Conselho Superior de Magistratura, anuncia que a "medida excepcional" do CSM se aplica aos tribunais de primeira instância, que só deverão realizar "os actos processuais e diligências nos quais estejam em causa direitos fundamentais" havendo ainda a hipótese de os processos serem realizados remotamente pelos juízes.