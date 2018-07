Depois de um "ping-pong" entre os tribunais de Sintra e Lisboa, a Relação de Lisboa decidiu que o processo vai ser julgado em Sintra, dando razão ao juiz de instrução Ivo Rosa



O processo de corrupção nas messes da Força Aérea vai ser julgado no tribunal de Sintra. Depois de vários meses de indefinição quanto à comarca competente para realizar o julgamento, esta semana o juiz desembargador Trigo de Mesquita decidiu que Sintra é o tribunal competente, tal como tinha definido o juiz de instrução Ivo Rosa.



Dos 86 arguidos iniciais da "Operação Zeus" - 40 militares e 46 entre empresários, empresas e trabalhadores - o julgamento contará com 68 arguidos: 30 militares e 38 arguidos, entre empresas e civis, suspeitos de participarem num esquema de corrupção nas messes da Força Aérea. Segundo a acusação do Ministério Público, os arguidos delinearam um esquema de sobrefaturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Foças Armadas.



"No essencial, está fortemente indiciado que, pelo menos, desde 2011, os oficiais da Direção de Abastecimento e Transportes decidiram, de forma concertada e aproveitando-se da própria estrutura hierárquica militar, obter proveitos indevidos", sustentou o MP. A investigação sublinha que esta conduta se verificou em diversas messes militares dispersas pelo país. "A conduta indiciada representou uma sobrefaturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros" (2,5 milhões de euros), acrescenta o MP.



Após a instrução, em Fevereiro deste ano o juiz Ivo Rosa enviou o processo para julgamento no Tribunal de Sintra, mas este declarou-se incompetente para realizar o acto, remetendo os autos para Lisboa, que por sua vez também se recusou a realizar o julgamento. Agora, o caso vai mesmo para Sintra.