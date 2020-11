Tribunal de Contas chumba contrato do Exército para comprar monóculos de visão noturna

O Tribunal de Contas chumbou um contrato do Exército para comprar 1485 monóculos de visão noturna por 8,3 milhões de euros. O contrato tinha sido assinado há três meses, avança a TSF De acordo com os juízes, as propostas concorrentes foram mal avaliadas, violando a lei e ignorando pareceres entregues ao júri do concurso feitos por peritos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Proposta recusada teria idêntica qualidade e permitiria ao Estado poupar 667 mil euros.