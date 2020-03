A viúva foi ainda condenada a pagar uma indemnização de 45 mil euros ao filho menor.



O coletivo de três juízes e quatro jurados deu como como provado que foi Rosa Grilo quem matou o triatleta Luís Grilo. A mulher foi condenada a 25 anos de prisão (pena máxima permitida pela lei portuguesa) e o amante da mulher, António Joaquim, foi condenado a dois anos de pena suspensa por posse de arma proibida.

Na leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de Loures, distrito de Lisboa, o tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos -- jurados) condenou Rosa Grilo a 24 anos de prisão pelo homicídio qualificado na forma consumada do marido, a um ano e 10 meses de prisão por profanação do cadáver e a 18 meses de prisão por detenção de arma proibida, o que, em cúmulo jurídico, resultou na pena máxima de 25 anos de prisão.

Na acusação, o Ministério Público (MP) atribui a António Joaquim a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia. No entanto, o tribunal decretou que o homem era apenas culpado de ter uma arma proibida.



Rosa Grilo e António Joaquim estavam acusados do homicídio de Luís Grilo em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima - 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.

Rosa Grilo encontrava-se em prisão preventiva desde setembro de 2018, enquanto António Joaquim, que foi sujeito a igual medida de coação, foi posto em liberdade em 06 de dezembro de 2019, após o coletivo de juízes ter aceitado um requerimento apresentado pela defesa a pedir a revogação da medida de coação mais gravosa.Nas alegações finais, realizadas em 26 de novembro de 2019, o procurador do MP Raul Farias pediu a condenação dos arguidos a penas de prisão superiores a 20 anos, enquanto as defesas apontaram falhas à investigação da Polícia Judiciária e pediram a absolvição.Com Lusa