Três portugueses foram violentamente agredidos durante a tarde de quarta-feira na ilha de Hvar, na Croácia. O grupo que abordou os três amigos tinha também elementos de origem portuguesa e o incidente terá sido uma desavença acerca da preferência clubística dos intervenientes.

"Acabámos de ser agredidos por um grupo de cinco/seis portugueses, que nos chamaram tripeiros de m**** e rasgaram as camisolas. Não fosse a intervenção de empregados de um bar aqui perto, o desfecho podia ter sido pior", revela Rafael Barbosa, um dos homens agredidos, em publicação na rede social Instagram onde se mostra visivelmente maltratado.





O hotel junto ao local onde ocorreu a agressão gravou o sucedido e mostra os três portugueses, dois deles com equipamentos alusivos ao Futebol Clube do Porto, a serem violentamente agredidos por um grupo de homens. Nas redes sociais, os homens agredidos asseguram que, pelo menos alguns dos seus agressores eram também de origem portuguesa.





Um grupo de adeptos do FC Porto foi brutalmente agredido por cidadãos portugueses, na Croácia, por se passearem com camisolas do clube que amam. Ser do FC Porto e demonstrá-lo é, pelos vistos, um ato de coragem. Mesmo perante a barbárie, a resistência é o caminho. Não passarão pic.twitter.com/jwrQnlx2Ka — Baluarte Dragão (@BaluarteDragao) 9 de agosto de 2018





"Um dos meus amigos tentou cumprimentar um dos rapazes do outro grupo e, de repente, um deles atacou-o com um soco", relatou ao Jornal de Notícias o jovem de 26 anos, natural do Porto e a viver em Lisboa.

"Só depois de nos insultarem, é que percebemos que tudo poderia estar relacionado com futebol", lamenta Rafael, que acrescenta que o outro amigo que estava com ele é adepto do Sporting e não do Porto.

De acordo com o jornal, dois dos agressores seriam adeptos do Benfica e os restantes seriam fãs de clubes croatas com quem os primeiros teriam uma relação de amizade.