A introdução no Plano Nacional de Vacinação das três vacinas aprovadas no Orçamento do Estado para 2019 terá um custo direto de 15 milhões de euros, estima a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Os relatórios técnicos dos peritos da Direção-Geral da Saúde (DGS), sobre as vantagens, custos e alargamento da vacinação vão ser entregues nas próximas semanas ao Governo, escreve o Jornal de Notícias.



Na Comissão Parlamentar de Saúde sobre as novas vacinas, Graça Freitas disse que, fazendo "contas de merceeiro que geralmente batem certo", a entrada das três vacinas no mesmo ano custará 15 milhões de euros - valor que representa quase metade do custo de todo o Plano Nacional de Vacinação (PNV).



A diretora-geral da Saúde disse ainda haver 160 a 180 casos por ano de cancro nos homens atribuíveis ao vírus do HPV, sendo que nas mulheres o vírus é responsável por quase 100% dos cancros do colo do útero. "Não se pode ter a expetativa de que a vacina faça milagres no caso dos rapazes", ressalvou Graça Freitas.



"Até 2040, mesmo que vacinemos os homens, o cenário praticamente não se alterará", disse a responsável, que citou estimativas da Comissão Técnica de Vacinação.



Famílias vão poupar mais de 600 euros com novas vacinas

As famílias portuguesas vão poder poupar mais de 600 euros com a inclusão no PNV das imunizações contra a meningite B, o rotavírus e o vírus do papiloma humano (HPV) em rapazes – em raparigas este é já obrigatório desde 2008.