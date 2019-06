O combate a este incêndio, que apenas tem uma frente de fogo ativa, "está a melhorar significativamente", referiu a mesma fonte.



Às 16:00, de acordo com o CDOS, estavam mobilizados para o combate 92 operacionais, apoiados por 27 veículos e por dois meios aéreos. No combate já chegou a estar envolvido um terceiro meio aéreo.

Cerca de 90 operacionais, apoiados por 27 veículos e dois meios aéreos combatem um incêndio no Fundão, informou este sábado fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, acrescentando que não há habitações em risco.O incêndio começou às 13:48, na localidade de Quinta da Esparrela, afetando apenas zona de mato e floresta, "com algumas áreas agrícolas pelo meio", disse à agência Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco, salientando que não há habitações ou povoações em risco.