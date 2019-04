Meios de socorro estão no local.

Pelo menos quatro crianças ficaram feridas após terem sido atropeladas pelo metro, em Rio Tinto, distrito do Porto.



Ao que o Correio da Mnahã apurou, o alerta foi dado às 13h25. No local estão várias viaturas e operacionais dos Bombeiros de Areosa e Rio Tinto, do INEM e VMER.



"Atropelamento em Rio Tinto, às 13h27, envolvendo uma composição do Metro do Porto. 4 feridos ligeiros, crianças com aproximadamente 15 anos de idade. INEM enviou ao local 2 viaturas Médicas e 4 ambulâncias. Vitimas estão a ser encaminhadas para o Hospital de S. João", avança o INEM.



