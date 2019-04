O chefe de Estado ia deslocar-se num avião da Força Aérea Portuguesa, que será usado para transportar vítimas do acidente com o autocarro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ia viajar já esta quarta-feira à noite para o Funchal, para acompanhar a situação após o acidente com um autocarro turístico que provocou pelo menos 28 mortos, mas a deslocação foi adiada. "A prioridade é tratar os feridos", disse em declarações à TVI.



O chefe de Estado ia deslocar-se para a ilha da Madeira num avião da Força Aérea Portuguesa, o mesmo que poderá ser utilizado para transporte de feridos para hospitais do continente.



Em declarações à SIC Notícias, Marcelo definiu o acidente como "um momento de dor, mas também de solidariedade". "Acompanho a dor do povo madeirense, em particular dos familiares das vítimas", acrescentou.



(notícia atualizada às 21h08 com mudança de decisão)