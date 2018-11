Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram esta sexta-feira o acordo laboral válido até 2020. Documento prevê o pagamento a dobrar do trabalho ao domingo e aumentos de 2,9% em 2019 e 2020.

Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram esta sexta-feira o acordo laboral válido até 2020, que, entre outros pontos, estipula o pagamento a dobrar do trabalho ao domingo e aumentos salariais de 2,9% em 2019 e 2020, com um valor mínimo de 25 euros.



O acordo foi aprovado por 72,8% dos 4.834 trabalhadores da empresa que votaram.



O novo acordo válido por dois anos garante aos trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Palmela o pagamento de um prémio de laboração contínua de 100% ao domingo, tal como já sucede ao sábado, que era uma das principais reivindicações.



Já os salários ficam abaixo da exigência de aumentos de 4% no próximo ano, com um valor mínimo de 36 euros, que constava no caderno reivindicativo aprovado pelos trabalhadores em Julho.



Também a passagem de trabalhadores com contratos a prazo para efectivos fica abaixo dos 400 reivindicados, embora a data seja antecipada de Setembro para Julho de 2019.



As negociações entre a administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores arrastam-se desde finais do ano passado.



Na altura, o pré-acordo alcançado entre a CT e a administração foi rejeitado, em plenários, pelos trabalhadores. Perante o impasse, a administração optou por aplicar de forma unilateral o pré-acordo, que previa o pagamento de um prémio de 100% apenas ao sábado, sendo os domingos pagos como um dia normal.





(Notícia actualizada às 22:12 com mais informação)