Começam esta quarta-feira as Festas de Barrancos, populares pelos touros de morte – onde cinco touros, e uma vaca, serão mortos em três dias. Aqui, matar os animais é legal há 17 anos devido a um regime de exceção aprovado em 2002. O PAN considera que este é um exemplo "da extrema violência real da tauromaquia, que há muito deveria ter sido abolida".





"É incompreensível que em pleno séc. XXI se continue a permitir que o maltrato e a morte pública de um animal seja elevada a espetáculo, mantendo e autorizando estas atividades", diz àInês Sousa Real, deputada do PAN e número 2 das listas por Lisboa às próximas eleições legislativas.O partido considera que, tal como acontece em Monsaraz, as festas com touros de morte em Barrancos "implicam um nível de crueldade e de insensibilidade para com os animais que a esmagadora maioria da sociedade portuguesa condena e com a qual não se identifica"."Para além do potencial de sofrimento que estas atividades têm, não nos podemos esquecer que reiteradamente há violações à lei", defende a deputada, que considera que estes espetáculos "têm passado de forma completamente impune pelas entidades" responsáveis.Defendendo que a tauromaquia é uma atividade em declínio, "que tem sobrevivido à conta dos dinheiros públicos", o partido acredita que numa próxima legislatura o País vai querer abolir as touradas. Mas não poupa críticas às entidades públicas que tutelam esta atividade e ao ministro da Agricultura: "Como é que pode o mesmo ministro que tem a tutela da proteção animal ir assistir a uma tourada?", questiona Inês Sousa Real. "O poder político não pode, por um lado, continuar a ignorar aquilo que é uma clara vontade da maioria da população, que repudia esta atividade e, por outro, continuar a demitir-se daquilo que é da sua competência", defende o PAN.

A alteração legislativa à Lei de Proteção dos Animais, aprovada em 2002 e que voltou a permitir as touradas de morte em Portugal, revela que o Estado "veio premiar quem violou a lei de forma contínua nos 50 anos que antecederam a aprovação da lei que voltou a permitir em Portugal os espetáculos que têm a morte dos animais como desfecho", afirma o partido.



"Quer nas touradas à portuguesa, quer nos touros de morte, o animal é ferido e é inegável que há sofrimento. E continuaremos por isso a defender a sua abolição", garante à SÁBADO a deputada.



Em Barrancos ninguém votou PAN

Nas últimas eleições europeias, a 26 de maio deste ano, a lista encabeçada por Francisco Guerreiro não recebeu nenhum voto. Em Barrancos, entre os 356 votantes – de 1325 inscritos – nenhum escolheu o PAN.



Mas o partido não considera a vila um caso perdido. "Não nos podemos esquecer que, tal como nos direitos sociais e nos direitos ambientais, os processos de mudança implicaram sempre alguma resistência inicial", defendeu Inês Sousa Real. "Sabemos que a sociedade está hoje mais desperta para o respeito pelos animais, e acreditamos que mais tarde ou mais cedo será a própria população a querer celebrar as suas festas sem qualquer expressão de crueldade para com os animais".



Para cativar o eleitorado, a deputada acredita que o trabalho passa por sensibilizar a população, "desmistificando algumas questões que o setor tauromáquico faz questão de fomentar, como dizer que o touro não sofre".



Nas Europeias de 2014, o partido de André Silva obteve quatro votos em Barrancos.



Abolir as touradas vai continuar a ser prioridade

"Vamos continuar a defender a abolição da tauromaquia e a necessária reconversão desta atividade", garante o partido, que condena todos os espetáculos que inflijam violência sobre os animais.



Segundo estatísticas oficiais da Inspeção Geral Das Atividades Culturais (IGAC), as touradas perderam nos últimos cinco anos 52% de público e 97% da população portuguesa não assiste a espetáculos tauromáquicos. "São dados que não podemos ignorar, pelo que para além da abolição dos espetáculos tauromáquicos, o PAN irá defender que a superintendência destes espetáculos seja retirada da IGAC", concluiu a deputada.