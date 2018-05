Pois então, conversemos. Mas conversemos, tenham santa paciência, sobre coisas que nos incomodam e nos envergonham, coisas que provocam náuseas – a mim provocam-me, sempre que penso nelas – e envenenam a vida colectiva. Coisas que tinham sido condenadas a desaparecer do espaço público, graças ao 25 de Abril, mas que permanecem bem vivas e continuam a insinuar-se nas estruturas profundas do nosso quotidiano. Coisas, enfim, que devemos trazer à superfície e problematizar.Falemos, por conseguinte, da questão colonial e do debate que se estabeleceu, nas últimas semanas, em torno da proposta de um Museu das Descobertas ou dos Descobrimentos. A ideia fez escândalo e sensação por causa do nome, gerou protestos, seguidos de um berreiro exaltado que desembocou em posições já antigas e conhecidas: a História de Portugal deve ser valorizada, glorificada, mitificada, e quem não contribui para dar o devido realce aos nossos heróis civilizadores é porque não gosta do País, pelo que não seria fora de propósito, na opinião de algum catedrático com uma estranha tendência para exibir o seu próprio ridículo, se essas pessoas nos libertassem do incómodo exercício de convivermos com elas, exilando-se noutro país, seguindo o exemplo de historiadores como Jaime Cortesão ou Vitorino Magalhães Godinho. Numa coisa, porém, uns e outros parecem estar de acordo: deve-se fazer esse museu. De repente, o museu (dos Descobrimentos, da Expansão Marítima ou como lhe queiram chamar) tornou-se uma evidência cintilante, uma necessidade geral que ninguém contesta (todos os portugueses, pelos vistos, querem museus, gostam de museus, o que para mim é uma revelação).Não querendo desvalorizar as questões terminológicas, que são importantes, parece-me que a própria ideia do museu salta por cima de coisas que, estando inexoravelmente ligadas, deverão ser resolvidas antes de mais nada. Refiro-me à toponímia colonial das nossas cidades, aos nomes que ainda decoram as ruas e que tresandam a bafio e a ranço, que tocam uma secreta vibração e repercutem filosofias e ideologias imbuídas de racismo (incluindo o racismo biológico, muito popular no final do século XIX e início do seguinte, que a coberto de teorias supostamente científicas sobre a desigualdade das raças apresentava os negros como inferiores e os brancos como superiores).Um exemplo instrutivo é a zona do Vale de Santo António, em Lisboa, por onde perambulo habitualmente e onde persistem nomes de arruamentos que, originários de uma cultura colonial abertamente racista, sobreviveram ao 25 de Abril, à derrocada do Império e à consolidação da nossa actual democracia: Paiva Couceiro, General Roçadas (baptizado nas placas dessa avenida que liga a Praça Paiva Couceiro ao Largo de Sapadores como "Herói das Campanhas de África 1865-1926"), Mouzinho de Albuquerque, Artur de Paiva, João de Azevedo Coutinho, Aires de Ornelas (o qual, como é sabido, era um respeitado admirador das ideias políticas de Charles Maurras), Eduardo Galhardo. Tudo nomes contemporâneos do período de banalização do colonialismo (final do século XIX) no conjunto da Europa e, de modo particular, em Portugal. Todos eles militares e administradores coloniais responsáveis por algumas das páginas mais sombrias do nosso passado, as campanhas de exploração e ocupação de várias regiões de Angola e Moçambique, que conduziram à obtenção de vassalagem, punição e prisão de sobas, régulos e populações inteiras de negros, muitos deles assassinados, presos a ferros, ultrajados, sujeitos a trabalho forçado e à exploração brutal. Na Campanha de Moçambique, conduzida por Mouzinho de Albuquerque em 1895, que esmagou a revolta dos guerreiros africanos que lutavam por Gungunhana, o exército português recorreu à metralhadora e, sem dó nem piedade, eliminou milhares de vidas, sacrificadas ao acaso, e procedeu a algumas execuções sumárias, moros sem sepultura nem lembrança.Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855-1902) é bem a imagem do colonizador oitocentista: racista e partidário do darwinismo social, considerava os portugueses uma raça superior e os negros uns animais selvagens, quase pré-históricos, da idade da pedra lascada. Além disso, irradiava uma simpatia transbordante pela pena de morte e pelos castigos corporais, sobretudo quando aplicados aos africanos. De resto, o nome de Mouzinho de Albuquerque brota em inúmeros sítios de Portugal, em ruas, praças, avenidas, estátuas: Portela, Damaia, Tercena, Santa Iria da Azóia, Almada, Setúbal, Amadora, Algueirão/Mem Martins, Oeiras, Batalha (de onde era natural), Entroncamento, Cartaxo, Vila Nova de Ourém, Bombarral, Leiria, Nazaré, Viseu, Póvoa do Varzim, Matosinhos, Miranda do Douro, Cedofeita, Porto (onde a Praça Mouzinho de Albuquerque é também conhecida como Rotunda da Boavista), Braga, Miranda do Douro, Portalegre, Reguengos de Monsaraz, Faro, Portimão, etc. Na realidade, os topónimos de inspiração colonial, em homenagem às personalidades do passado que foram responsáveis pela espinha dorsal do império, que representavam os valores, os ideais e o imaginário do colonialismo português, estão espalhados um pouco por todo o país, em nomes não menos gloriosos como António Maria Cardoso, Caldas Xavier, Sanches de Miranda, Pery de Linde, João Belo, António Enes, Joaquim Paiva de Andrada, Joaquim José Machado, Augusto Cardoso e um longo etecetera.Devemos encobrir esta catrefada de nomes, apagá-los da nossa História? De modo algum. Não se trata de votar esses nomes ao esquecimento, ocultá-los ou eliminá-los, mas sim de os deslocar para outros locais onde possam ser devidamente contextualizados (manuais escolares, livros e dicionários de História de Portugal, cursos universitários, pesquisas de doutoramento, ensaios académicos, museus, etc.) e tratados com o esmero crítico que a investigação científica deve pôr no estudo do passado. Trata-se, entendamo-nos, de questionar a sua cristalização, legitimação e naturalização no espaço público (muitos desses nomes, à força de serem tantas vezes repetidos no quotidiano, já não possuem quase nada do seu significado original e aí é que está, precisamente, o busílis).Poucas coisas como a toponímia são tão representativas da maneira como as sociedades se recordam e se celebram. Ora, como sabem os meus pacientes leitores, os nomes das ruas, avenidas ou praças não servem apenas para nos orientarmos no emaranhado de caminhos das cidades. São também formas de apropriação do espaço por parte das autarquias e do Estado que, entre outras coisas, visam moldar tradições comuns, memórias comuns, identidades comuns. Dito de outro modo, são utilizados para lembrar às gerações seguintes os grandes feitos da pátria, guardar a recordação, na memória colectiva, dos "heróis nacionais", aqueles indivíduos cuja vida assumiu uma dimensão que ultrapassou a sua própria existência, ou cuja trajectória de vida os elevou acima do circunstancial e do contingente, passando a encarnar um modelo, um ideal ou uma concepção de sociedade. Quer dizer: ao mesmo tempo que celebram e honram determinadas personalidades, os países fazem também a pedagogia cívica do valor exemplar dos grandes nomes e utilizam-nos, em conjunto com o sistema de ensino (complementando-o e reforçando-o) como lições de moral para educação cívica dos mais novos, para a sua aprendizagem da vida pública.Se isto é assim, faz sentido que o nosso espaço público continue a ostentar nomes que pertencem ao imaginário do império colonial? Nomes que foram escolhidos como símbolos imperialistas para exaltar conquistas territoriais e o poder colonial, a soberania portuguesa, o senhorio de Portugal sobre Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Timor? Nomes que foram fixados pelos critérios ideológicos das respectivas épocas, especialmente para efeitos de valorização de uma ideia de nacionalidade e de um projecto político em que a nossa democracia já não se revê? Nomes que passavam monotonamente como de heróis servindo a pátria, para impor um consenso social em torno do colonialismo, mas que, em muitos casos, escondiam actos macabros de selvajaria e ferocidade próprios de trucidadores e degoladores? Insisto: faz sentido inscrever na toponímia, no coração das nossas cidades, nomes que foram reverenciados pelo regime colonial, incluindo o Estado Novo, cujo principal desígnio, como bem sabemos, era preservar as colónias a todo o custo, mesmo que isso implicasse o sacrifício de milhares de vidas, de cá e de lá? Nomes que assentam em princípios rejeitados pelo 25 de Abril mas que, permanecendo combinados e fundidos na toponímia, exibem, não manifesta mas latentemente, ideias e pensamentos que espumam sangue?Não tenhamos dúvidas: as memórias que emergem nos nomes destas ruas e praças são lugares de institucionalização e legitimação do passado esclavagista e colonial de Portugal. Por isso me perturba essa sensação surda, esse mal-estar indefinível de que a intolerância, o racismo, o desrespeito pela dignidade pessoal e a irresponsabilidade colectiva continuem plenamente integrados na nossa substância como sociedade democrática. Inapreciáveis qualidades que vêm à tona sempre que alguém se atreve a criticar os defeitos dos nossos avós e dos avós dos nossos avós, e a abalar os alicerces daquilo que foi aprendido, para contento e glória do ego nacional, na escola salazarista. E que, como se tem visto, continuam vivas em 2018, com as raízes bem firmes nos nossos esquemas de pensamento. Desde logo naqueles que, ao relativizarem a questão da escravatura e do racismo, chamando a atenção para o papel positivo da expansão marítima portuguesa e da presença portuguesa em África, acabam por defender implicitamente, nas suas lamentações estéreis, que a conquista de outros povos, a sua colonização e escravidão, teve um lado mau mas também um lado bom (por extensão lógica, também teria existido um lado negativo e outro positivo no nazismo e no holocausto, razão pela qual não se percebe como a Alemanha não mantém na sua toponímia nomes como Goebbels, Goering, Himmler ou Rudolf Hess…).Há uma parte significativa da população, na qual me incluo, que não se reconhece na glorificação de nomes comprometidos com o colonialismo, nomes que cometeram actos eticamente reprováveis (e em relação aos quais devemos manter uma rígida intransigência), ao menos segundo os padrões que regem a democracia em que vivemos e que custou coiro e cabelo a instituir em 1974, após mais de quarenta anos de ditadura. Simplesmente, a profissão de colonizador ou civilizador não é hoje aceitável, e o espírito que ditou esta toponímia já não corresponde àquilo em que passámos a acreditar.Pessoalmente, sempre que os meus olhos batem nestas placas que reproduzem uma hoste numerosa de nomes de colonizadores (e que, juntos, reflectem bem a abjecção do nosso passado em África), pergunto-me: 44 anos volvidos sobre o 25 de Abril, por que razão continuam estes nomes a ornamentar as ruas do Portugal democrático? Dir-se-á que esses nomes não incomodam nem escandalizam quase ninguém, que este é um falso problema. Bem ao contrário. É justamente por isso, porque esses nomes se naturalizaram e normalizaram nas nossas paisagens urbanas, permitindo assim a sua perpetuação para além do 25 de Abril, que se torna urgente uma tomada de consciência da questão colonial. Não se trata de apagar esses nomes da História, repito, apenas de não os incluir em lugares de memória que carecem de contextualização e cuja função é transmitir valores cívicos democráticos aos nossos filhos e filhas (o que está em causa na toponímia é, também, esta transmissão geracional). Trata-se, tão-só, de não permitir que o Estado e os poderes públicos os continuem a promover e a mitificar.Ao cabo de duas ou três gerações após o 25 de Abril, numa época que corresponde a um novo estado de consciência social, chegou o momento de reconsiderar essa nossa toponímia, procedendo ao levantamento dessas ruas e praças, desembaraçando-nos de todos os nomes que, tendo contribuído activamente para a sustentação e reprodução do horror colonial, deixaram de ser motivo de celebração e comemoração. Se os actuais autarcas desencadeassem um processo de alteração toponímica não faziam asneira nenhuma. Idem se um grupo de cidadãos avançasse com uma petição às autoridades competentes exigindo que esses nomes sejam retirados do espaço público.A afirmação da democracia e a descolonização da sociedade portuguesa ficarão sempre incompletas enquanto nomes como estes subsistirem. E enquanto o Presidente da República não pronunciar, de forma clara e contundente, a seguinte frase: "Portugal reconhece publicamente os crimes contra a humanidade que cometeu contra os africanos." Não apenas pelo respeito que devemos à memória de todos aqueles que, nas colónias africanas, sofreram toda a espécie e variedade de abusos e prepotências, mas também pelo respeito que devemos a nós próprios enquanto comunidade que acredita nas virtudes e nos valores da democracia. As injustiças cometidas no passado são impossíveis de reparar, tão-pouco podemos levar os nossos antepassados a tribunal. Porém, podemos e devemos assumir uma responsabilidade colectiva pelos seus crimes, recusando a sua glorificação e celebração oficial.Daqui não há que fugir: a manutenção desta toponímia é como um espinho cravado na consciência da nossa repugnância, é como um espectro que nos amarra a um passado que não podemos nem devemos esquecer, mas que podemos e devemos deixar de homenagear.