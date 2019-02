Proposta aprovada em março de 2018 coloca o banco a pagar custas judiciais provenientes de processos em que estão envolvidos atuais ou antigos administradores.

O Banco Montepio será obrigado a pagar os custas judiciais provenientes de processos em que estão envolvidos atuais ou antigos administradores da instituição bancária. Em causa está uma proposta aprovada em março de 2018 pela Assembleia-Geral da Associação Mutualista Montepio Geral, presidida por Tomás Correia, e na qual foi destituído o presidente executivo do Montepio, Félix Morgado.

A medida foi divulgada no blogue pessoal de Eugénio Rosa, membro do Conselho Geral do Banco Montepio e candidato da lista de António Godinho nas eleições à Associação Mutualista – que viriam a ser ganhas pela lista de Tomás Correia, em dezembro do ano passado.

O economista revelou no seu blogue pessoal o "escândalo" que fará com que despesas com advogados que defendem administradores ou ex-administradores e despesas com tribunais tenham de ser pagas pelo Banco Montepio, fazendo referência à recente multa aplicada pelo Banco de Portugal a Tomás Correia, de 1,25 milhões de euros, e outros administradores, de 1,15 milhões de euros, por irregularidades financeiras.

No entanto, fonte do Banco Montepio indicou ao jornal Observador que a proposta aprovada pela Associação Mutualista diz respeito apenas às custas judiciais e não ao valor das próprias multas.

A aprovação desta medida, em março de 2018, aconteceu na mesma reunião de assembleia-geral da Associação Mutualista que terminou com o afastamento de Félix Morgado, o CEO do Montepio. O antigo presidente executivo do banco atribuiu, na altura, a sua saída ao facto de ter sido "fiel aos princípios" e por não ter cedido a "interesses".