Mais do que atacar clubes de futebol e empresários de jogadores, Rui Pinto é agora suspeito de piratear o Estado Português. A Polícia Judiciária e o Ministério Público encontraram indícios de que o hacker entrou nos e-mails do antigo diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, e da ex-procuradora geral distrital de Lisboa, Maria José Morgado. Indícios que foram expressos pelo MP no pedido de declaração de especial complexidade.

Conheça também os motivos que levaram o Tribunal da Relação de Lisboa a manter o pirata informático em prisão preventiva - que incluem o acordo de pagamento de 300 mil euros ao advogado Aníbal Pinto caso conseguisse extorquir a Doyen.