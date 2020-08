Todas as regras para um Avante semi-confinado

A diretora-Geral de Saúde Graça Freitas afirmou que caberia ao Partido Comunista Português (PCP) decidir se tornaria público, ou não, o parecer técnico que recebeu com as indicações para a Festa do Avante. No final foi mesmo a DGS a publicar esse documento depois de críticas do Presidente da República. O PCP acusou a DGS de elaborar regras mais exigentes para o Avante do que para outros eventos.





A DGS enviou o parecer técnico final com as regras para o Avante à organização do evento na noite de domingo, horas depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter criticado faltarem cinco dias para a Festa e ainda não haver regras para a mesma: "Nunca pensei que chegássemos a cinco dias sem conhecer as regras do jogo", disse, em tom crítico, o Presidente. A DGS acusou o toque e no comunicado a informar que já tinha enviado o parecer para o PCP escreveu que foram realizadas "várias reuniões para adequar a organização do evento às medidas de saúde pública inerentes ao contexto da pandemia".Foi também explicado que "à semelhança de todos os pareceres técnicos entregues até ao momento", o mesmo não seria tornado público, "cabendo à entidade organizadora fazê-lo, se assim o entender". No entanto, por pressões do Presidente e indicações de António Costa, a DGS optou por divulgar o mesmo. "Vão ser divulgadas obviamente", disse Costa à entrada da Conferência Nacional do PS, em Coimbra. O parecer sobre o Avante foi então, alegadamente, o único a ter divulgação pública, sendo que os restantes não diziam respeito a um evento único, mas sim à generalidade das situações , como regras para o desporto, construção civil ou para os ATL.O PCP, numa nota enviada esta segunda-feira às redacções, ainda antes da conferência onde foram conhecidas as medidas, queixava-se das regras mais apertadas de que estava a ser alvo, destacando a "capacidade e lotação de recintos e espaços fixados" do que as dadas a eventos anteriores e "contrastam seja com os espetáculos que se estão a realizar no país, seja com as feiras do livro atualmente a decorrer em Lisboa e no Porto", avisam.O partido afirma mesmo que "estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espetáculos e festivais que se realizam pelo país ou simplesmente nas idas a centros comerciais".Esta segunda-feira, na conferência de imprensa das autoridades de saúde, António Lacerda Sales garantiu que "não existe qualquer tipo de discriminação, nem positiva nem negativa", em relação ao Avante e anunciou as medidas, ao mesmo tempo que o documento com estas chegava às redacções.Este ano a lotação total da Festa do Avante será de 16.563 pessoas em simultâneo, dentro do recinto. O número é metade dos 33.000 participantes que tinham sido anunciados pelo PCP no início do mês de agosto e muito menos do que os cem mil que o recinto comporta num ano típico.Mas há mais. No palco principal, o palco 25 de Abril, onde se realizam os comícios e os concertos poderão estar apenas duas mil pessoas em simultâneo, muito menos do que os milhares que ali estão todos os anos a assistir ao discurso do secretário-geral Jerónimo de Sousa, ou aos concertos. Já o palco do 1º de Maio, onde se realizam também concertos, poderão estar apenas 625 pessoas. Todas terão de estar sentadas. Relativamente às dezenas de esplanadas situadas ao longo do recinto poderão estar 2500 pessoas em simultâneo.Ao contrário do que acontece ainda nos espaços ao ar livre, todos os visitantes da festa comunista vão ser obrigados a utilizar máscara, à semelhança do que está já a acontecer na Feira do Livro de Lisboa, onde é proibida a entrada dos visitantes sem a máscara colocada, mesmo que se realize no Parque Eduardo VII, ao ar-livre. A exceção são as crianças com menos de dez anos que podem circular sem máscaras.O consumo de álcool depois das 20h está também proibido, a não ser às refeições. O Avante tem sempre dezenas de barracas com lugar para milhares de pessoas em simultâneo a servir comida e bebida.O parecer refere ainda que deve ser sempre respeitado o distanciamento físico de dois metros entre os participantes, excetuando aqueles que moram juntos. "Reforça-se a relevância de que todos os espaços destinados a atividades específicas devem estar delimitados por uma cercadura e dispor de um sistema de controlo de lotação, de circuitos e fluxos de pessoas e de distribuição de lugares", pode mesmo ler-se no documento da DGS.Já sobre o acesso às instalações sanitárias, a mesma deve ser controlada e as medidas de limpeza e desinfeção destes espaços devem ser reforçados "em função do seu volume de utilização". O PCP já tinha informado que iria encerrar estas instalações a horas fixas para proceder à sua desinfeção.Ainda sobre o Espaço Criança, onde os pais podem levar as crianças para estarem nos parques recreativos (encerrados devido à pandemia), sofrerá alterações, podendo apenas estar 787 crianças em simultâneo no espaço e com atividades ao ar livre e evitando contactos com superfícies.Mais de 40 comerciantes da zona envolvente à Quinta da Atalaia, na freguesia de Amora, Seixal, vão encerrar os seus estabelecimentos durante a Festa do Avante, por "precaução" e para "mitigar o risco" de contágio pelo novo coronavírus.A "movimentação de pessoas durante "o Avante" envolve toda a freguesia de Amora, e não apenas a Quinta da Atalaia", onde decorre o evento anual organizado pelo PCP, disse promota do movimento à Lusa.Por precaução e para "mitigar o risco" de contágio pelo novo coronavírus, Maria Carvalho avançou que são já mais de 40, os comerciantes que vão encerrar os seus estabelecimentos, entre os quais agências imobiliárias, oficinas de automóveis, cabeleireiros, ginásios, restaurantes e pastelarias."Esta decisão não tem nenhuma conotação político-partidária. Não tenho nada contra a Festa do Avante", assegurou a cozinheira, que, juntamente com os filhos, marido e noras, gere o Restaurante Rota dos Petiscos Terra e Mar, e que optou por "salvaguardar a família".Nos dias em que por norma decorre a festa do Avante, estes espaços beneficiam do movimento criado pelas milhares de pessoas