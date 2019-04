Vítima mortal encontrada dentro de uma viatura. Altercação aconteceu perto do estacionamento do Millennium BCP.

Uma mulher morreu esta terça-feira à tarde na sequência de um tiroteio no Tagus Park, em Oeiras, junto ao estacionamento do Millennium BCP. Há ainda um ferido grave. O corpo da vítima mortal foi encontrado dentro de uma viatura.



Segundo o Correio da Manhã, o homem que sofreu ferimentos tem cerca de 40 anos. Foi encontrada uma arma de fogo junto à viatura.



Ambas as vítimas apresentavam ferimentos de bala na cabeça. Há suspeitas de homicídio, seguido de suicídio. O alerta foi dado às 13h30. Os bombeiros de Barcarena, INEM e psicólogos do INEM já se encontram no local. A PSP e a PJ também foram acionadas para o local.



A vítima que ficou ferida foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.