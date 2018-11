Guarda prisional morre baleada durante treino em Paços de Ferreira

Vítima foi atingida no peito por uma bala de calibre 9mm.

Uma guarda do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo morreu esta terça-feira ao ser atingida no peito, durante uma acção de formação integrada no plano anual de tiro, revelou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Segundo o Correio da Manhã, a vítima foi atingida no peito por uma bala de calibre 9mm, usada pelas pistolas da guarda prisional.



De acordo com um comunicado da DGRSP, que "lamenta profundamente o ocorrido", logo após o acidente de serviço com a arma de fogo, disparada por um dos formadores, o INEM foi acionado, tendo procedido no local a manobras de reanimação que não tiveram sucesso.

O óbito foi declarado no local onde decorria a formação, a carreira de tiro do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.



Com Lusa

(Notícia corrigida às 13h45 com o local do acidente)