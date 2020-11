Tribunal da Relação de Guimarães baixou de 19 anos para 17 anos de prisão a pena de um homem que em março de 2019 matou a mulher, por asfixia, na residência do casal em Vieira do Minho. Para o tribunal, não ficam dúvidas de que foi o arguido o autor do homicídio, por temer ficar "completamente isolado e sem nada" com o divórcio que estava iminente.