ter atropelado mortalmente o adepto leonino Marco Ficini. O arguido é ainda acusado de outros quatro homicídios.

O morador garantiu Luís Pina guinou o carro para cima de Ficini, "batia com violência na viatura". A vítima continuou a bater no automóvel do principal arguido no processo, que no final acabou por fazer marcha-atrás, atropelando mortalmente o adepto italiano de 41 anos.Testemunho vai no sentido de dizer que Luís Pina agiu com medo de ser atacado porque tinha o carro bloqueado entre outros dois automóveis.Segundo a testemunha ocular, enquanto batia no veículo de Luís Pina com um ferro, Ficini chamava outros adeptos para bater nos ocupantes da viatura do arguido.Recorde que a vítima era italiana e pertencia à claque da Fiorentina. Ficini era adepto do Sporting e morreu após um atropelamento, seguido de fuga, junto ao Estádio da Luz, na sequência de confrontos ocorridos na madrugada de 22 de abril de 2017, horas antes do jogo Sporting-Benfica, da 30.ª jornada da I Liga 2016/17.Luís Pina é o principal suspeito da morte de Marco Ficini e vai esta terça-feira revelar pormenores do episódio que matou o adepto italiano do Sporting junto ao Estádio da Luz.