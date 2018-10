Veja o que o espera no seu distrito. O ar "muito frio" vindo da Islândia trará os primeiros vislumbres de Inverno já na tarde desta sexta-feira e pode levar à queda de neve no fim-de-semana.

Uma massa de ar polar trará os primeiros vislumbres de Inverno já esta sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá redução acentuada das temperaturas, com temperaturas a descerem até 10 graus Celsius em algumas regiões do país.

O IPMA revela que, a partir da tarde desta sexta-feira, o território de Portugal continental deverá ficar "sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores".









O fenómeno terá particular incidência no sábado, onde se prevê uma "descida acentuada da temperatura e vento moderado a forte de norte, com rajadas até 75 km/h no litoral oeste e 90 km/h nas terras altas", informa o instituto através de comunicado.





Graças ao "transporte de uma massa de ar polar, muito frio e relativamente seco, vindo da Islândia", as terras altas poderão vislumbrar neve pela primeira vez desde o verão. Os valores das temperaturas máximas deverão variar entre 15 e 18°C, com excepção para o interior Norte e Centro - onde se prevêem valores entre os 7 e 12°C. Já as temperaturas mínimas, poderão chegar até aos -2°C nas regiões do interior Norte e Centro.









Haverá lugar ainda a uma pequena descida da temperatura no domingo, dado que o vento continuará a vir do norte - embora com menos intensidade. Estão previstos ainda aguaceiros fracos para o fim-de-semana, assim como agitação marítima na costa Ocidental.



"A previsão aponta para uma descida gradual das temperaturas mínimas e máximas, sendo mais acentuada no sábado, dia em que se prevê vento forte, especialmente no litoral e nas terras altas. Por causa da intensificação do vento vamos sentir um maior desconforto térmico. Sábado vai ser o dia em que vamos sentir mais frio", afirmou Cristina Simões, meteorologista do IPMA.



Devido à greve da administração pública desta sexta-feira, o IPMA ainda não prestou mais informações sobre a mudança destas previsões.





