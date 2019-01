Frio mantém-se com distritos a registar temperaturas negativas

No Porto, a temperatura mínima desce aos 6 graus, com máximas de 15. Para Faro, esperam-se 7 graus de mínima, 17 de máxima.



De acordo as previsões do IPMA, até quarta-feira, as temperaturas vão continuar a descer, sendo esperadas mínimas de zero graus em Vila Real, Santarém, Leiria, Évora e Setúbal, enquanto em Bragança os termómetros vão descer até aos -4 graus e Braga aos -3.

O sol de inverno vai manter-se esta terça-feira, mas várias regiões de Portugal Continental continuam com temperaturas negativas.Os distritos de Bragança e Braga apresentam -3 e -1 graus de temperatura mínima, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em Lisboa, as temperaturas variam entre 4 graus de mínima e 14 de máxima.