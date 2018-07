Uma massa de ar quente proveniente do interior da Península Ibérica irá atingir Portugal Continental a partir da próxima semana.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica a possibilidade de várias localidades do interior atingirem os 40 graus.

Em Mirandela deverão ser sentidos 41 graus a 2 de Agosto. Já em Lisboa são esperados 32 graus. Em Faro, a temperatura não irá além dos 28 graus.

Até lá as temperaturas irão oscilar em torno dos 26 graus no Litoral e dos 30 no interior com períodos de céu limpo.