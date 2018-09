Ao quarto dia de protesto, os taxistas vão ser recebidos no Palácio de Belém ainda este sábado. Segundo fonte da Presidência adiantou à Lusa, as duas estruturas que representam o sector, a ANTRAL e a Federação Portuguesa do Táxi, vão ser recebidos pelo chefe da Casa Civil pelas 19h00.



"Como o País não para ao fim de semana, vamos enviar uma carta ao Presidente da República e outra ao Primeiro-Ministro, para sermos recebidos com carácter de urgência, hoje ou amanhã", afirmara, antes da reunião ser conhecida, Florêncio Almeida, da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Veículos Ligeiros (ANTRAL).

O dirigente associativo adiantou ainda que, a partir de segunda-feira, os taxistas vão "iniciar uma vigília à porta da residência oficial do primeiro-ministro", em São Bento.