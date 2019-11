Taxista detido depois de cobrar 25 euros a mais a turista em Lisboa

Um taxista foi detido este fim-de-semana pela PSP depois de ter cobrado 38 euros a um turista asiático por uma viagem entre o aeroporto de Lisboa e a Avenida da Liberdade com um preço marcado de 12,70 euros: menos 25 do que o pedido.





De acordo com o Jornal de Notícias através do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem de 66 anos vai ser julgado por especulação, com o veículo do mesmo a ter sido apreendido. A viagem entre o destino e a origem tem uma extensão de menos de oito quilómetros e é realizada, sem trânsito, numa duração entre os 15 e os 20 minutos.Desde o início deste ano, 47 condutores de táxi foram detidos pelos mesmos crimes de especulação, com a maioria dos mesmos a ser realizada durante a madrugada.