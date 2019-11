Taxa de desemprego subiu para 6,5%

A taxa de desemprego subiu para os 6,5% em setembro, após ter descido para 6,4% em agosto . Os dados sobre o andamento do mercado de trabalho foram divulgados esta quinta-feira, 28 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Apesar de ter aumentado, o nível do desemprego ficou uma décima abaixo face à estimativa provisória. Face a setembro de 2018, a taxa de desemprego baixou 0,1 pontos percentuais.

"Comparando com o mês precedente, a população desempregada aumentou 9,3 mil pessoas (2,8%) e a população empregada aumentou 10,4 mil pessoas (0,2%)", refere o gabinete de estatísticas sobre os dados do emprego ajustados de sazonalidade. Face ao mesmo mês do ano passado, a população empregada aumentou 55,7 mil.



Já em outubro deste ano a população empregada diminuiu 4 mil face ao mês anterior e aumentou 45,3 mil face a outubro de 2018. Já a população desempregada "manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior", assinala o INE, e a população ativa baixou 4,8 mil. Face ao mês homólogo, o número de desempregados diminuiu 2,5 mil.



Entre os mais jovens, a taxa de desemprego situou-se nos 18,3%, baixando seis décimas face ao mês anterior. Havia 69,6 mil jovens desempregados em outubro, segundo os dados do gabinete de estatísticas.



A taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 5,6%, mantendo-se igual à do mês anterior. Dos 270,4 mil adultos desempregados em Portugal, 185,6 mil são mulheres e 154,4 são homens.



A meta do Governo para a taxa de desemprego em 2019, fixada no esboço orçamental enviado à Comissão Europeia em outubro, é de 6,3%.