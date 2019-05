A taxa de desemprego situou-se nos 6,8% no primeiro trimestre, uma décima acima do que foi verificado no final do ano passado, mas 1,1 pontos abaixo do que no mesmo período do ano anterior.De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística ( INE ) o emprego recuou ligeiramente face ao trimestre anterior mas aumentou face a período homólogo.A taxa de desemprego situou-se em média nos 7% no ano passado. O Governo prevê que este ano baixe para 6,6%, mas a Comissão Europeia, que ontem atualizou as suas projeções, aponta para um valor mais baixo, de 6,2%.