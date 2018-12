Transportadora aérea informou que irá operar voos extra entre Lisboa e Heathrow para minimizar o impacto para os seus passageiros do encerramento temporário de outra infraestrutura que serve a capital britânica, Gatwick.

A TAP informou que irá operar dois voos extra entre Lisboa e Heathrow, na região de Londres, para minimizar o impacto para os seus passageiros do encerramento temporário de outra infraestrutura que serve a capital britânica, Gatwick.



Fonte oficial da transportadora aérea disse à agência Lusa que a primeira ligação decorrerá durante a manhã e que a segunda tem saída prevista pelas 14:40.



"Com estes dois voos extra - um deles numa aeronave de maior capacidade, usada normalmente nos voos do longo curso [A330]- , a TAP pretende minimizar o impacto nos seus passageiros do encerramento temporário do aeroporto de Gatwick", acrescentou a mesma fonte.



Segundo a última informação disponibilizada no site do aeroporto, localizado a cerca de 40 quilómetros a sul da capital britânica, todas as partidas e chegadas continuam suspensas enquanto são "investigados os relatórios de drones (aeronaves não tripuladas) que voaram próximo" da infraestrutura.



"Por favor, não se desloque para Gatwick sem verificar o estado do seu voo com a sua transportadora, já que haverá cancelamentos e atrasos significativos durante o dia de hoje", lê-se na página do aeroporto, que pediu desculpas a todos os passageiros e sublinhou que a "segurança" de passageiros e funcionários é a sua prioridade.



À agência noticiosa EFE, um porta-voz do aeroporto referiu que foram cancelados 240 voos de 765 programados para hoje.



As aterragens e descolagens foram suspensas às 21:00 de quarta-feira, depois de dois drones terem sido avistados perto da pista, que foi reaberta por cerca de 45 minutos na madrugada de hoje.



Muitas aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo Paris e Amesterdão, enquanto as autoridades aeroportuárias pediram aos passageiros que contactassem as suas companhias aéreas para se informarem sobre a situação dos voos.



"Após informações sobre a presença de dois drones sobrevoando a pista do aeroporto de Gatwick por volta das 21:00, a pista foi encerrada das 21:03 de quarta-feira às 03h01 de quinta-feira", lê-se num comunicado divulgado pelo aeroporto.



"Infelizmente, outra observação de drones nas proximidades do aeroporto forçou o encerramento da pista, novamente, por volta das 03:45", acrescentou a nota.



O aeroporto já garantiu estar a trabalhar com as companhias aéreas para "oferecer aos passageiros estadia em hotéis" ou alternativas de viagem.



Estima-se que 2,9 milhões de pessoas passem por este aeroporto durante a actual temporada de férias.



O responsável pela segurança aérea da Associação Britânica de Pilotos (BALPA, em inglês), Rob Hunter, lembrou que os drones não são apenas brinquedos e que há "consequências catastróficas" se chocarem com um avião.



"O registo destes drones em Gatwick é outra prova sobre a necessidade de leis mais duras para manter os drones longe dos aviões", segundo Hunter, em declarações à imprensa local.



A secretária britânica de Estado de Aviação, Liz Sugg, declarou hoje à BBC que os "drones voaram ilegalmente e os operadores agiram de forma incrivelmente irresponsável e podem enfrentar até cinco anos de prisão".