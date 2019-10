O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) está a fazer um "levantamento de todas as ordens, instruções ou orientações hierárquicas ilegais ou abusivas que persistam" para enviar à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), revelou em comunicado. O objetivo: "a proibição e correspondente punição de práticas ilegais." O comunicado é publicado no mesmo dia em que o líder sindical, António Ventinhas, discutiu com a PGR sobre a autonomia interna dos procuradores e a hierarquia do Ministério Público, especificamente no caso Tancos. Tal como a SÁBADO revelou no início de Outubro , o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Pinto, proibiu os procuradores do caso de Tancos de ouvirem como testemunhas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa."Toda a intervenção hierárquica no inquérito fora do quadro regulado ou consentido pelo Código Penal Português (CPP) é ilegal e deve ser recusada pelo magistrado do Ministério Público visado e porventura denunciada ou contestada pelos demais sujeitos processuais, que direta ou indiretamente sejam afectados, desde logo porque potencialmente nociva ao respeito pelo principio da igualdade (que constitui um dos principais propósitos da existência e da intervenção hierárquica) e nociva ao principio da imparcialidade/objectividade e, como tal, sob suspeição de arbitrariedade", lê-se no comunicado do sindicato."Esta prática ilegal liquida por completo a autonomia interna dos magistrados, transformando-os em 'meninos de escola' que mostram os seus trabalhos de casa ao 'professor' para que este os aprecie e lhe anote os erros", lê-se ainda.No exemplo de Tancos, os procuradores titulares do processo quiseram ouvir o Presidente da República e o primeiro-ministro, sobre os factos que envolvem a Polícia Judiciária Militar, mas o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a PGR opuseram-se. A informação foi revelada pelae consta num despacho que ficou fora do processo. De acordo com o longo documento, o próprio diretor do DCIAP escreveu que "uma das funções da hierarquia" é "assumir, por escrito, as divergências", quando os magistrados subordinados "defendam e persistam em outros entendimentos".O assunto da autonomia interna dos procuradores e a hierarquia do Ministério Público no caso de Tancos discutido na passada quarta-feira entre a Procuradora-Geral da República e o sindicato dos magistrados daquela magistratura. António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), referiu que a questão da autonomia interna dos procuradores versus a hierarquia do Ministério Público foi, de facto, uma das matérias analisadas no encontro com Lucília Gago, e, embora se escusasse a avançar detalhes sobre o que foi dito, admitiu que o tema está relacionado com o inquérito sobre o furto e achamento do material de guerra de Tancos."Perante a gravidade do assunto", o sindicato dos magistrados apela em comunicado "a Sua Excelência a Senhora Procuradora-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público para que determinem a proibição e correspondente punição de práticas ilegais que são e serão sempre insustentáveis, tanto no quadro vigente, como naquele que se seguirá à entrada em vigor do novo Estatuto do Ministério Público", lê-se."Pela nossa parte, o SMMP comunica que já iniciou um levantamento de todas as ordens, instruções ou orientações hierárquicas ilegais ou abusivas que persistam, e irá realizar uma Assembleia de Delegados Sindicais com o objectivo de completar de forma sistematizada esse levantamento para depois o remeter ao CSMP e à Senhora Procuradora-Geral da República, condizendo com o referido apelo que lhes dirige", concluem os magistrados.