A Polícia Judiciária teve em curso, esta segunda-feira, uma operação que culminou na detenção de oito suspeitos de envolvimento no furto aos paióis de Tancos, a 28 de Junho de 2017.

O Exército avançou, na tarde desta segunda-feira, a presença de um militar como testemunha ligada ao furto aos paióis de Tancos. A operação da Unidade Contra-terrorismo da Polícia Judiciária na manhã desta segunda-feira, que culminou com a detenção de oito suspeitos, tinha como objectivo capturar todos os presumíveis autores com envolvimento no assalto, realizado a 28 de Junho de 2017, no âmbito da Operação Húbris.



Numa primeira versão, Exército e Polícia Judiciária avançaram a informação de que não havia militares detidos na operação, mas tal informação foi actualizada ao início da tarde desta segunda-feira, referindo que um militar estava entre os oito suspeitos detidos esta segunda-feira.



No entanto, o militar em questão foi alvo de um mandado de comparência imediata para um militar do Exército. Este tinha 48 horas para se apresentar às autoridades mas, com a operação em curso, a Polícia Judiciária decidiu conduzir o homem para que pudesse ser ouvido como testemunha no processo.



De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, entre os novos detidos está um indivíduo já referenciado como um dos autores do desaparecimento de pistolas "Glock" da PSP. A PJ confirmou que se realizaram oito detenções. "Na operação participaram 3 magistrados do Ministério Público e oitenta e cinco investigadores. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", indica um comunicado.

Os detidos vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para conhecerem as medidas de coacção.



(artigo actualizado às 15h42)