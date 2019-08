Tancos: Ex-diretor de investigação criminal da GNR detido

suspeito de ter autorizado participação da GNR do "encobrimento" do material militar, através de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.

diretor da Direção de Investigação Criminal do Comando Operacional da GNR, como arguido a 13 de julho deste ano. Por essa altura, o Observador avançava que este seia constituído arguido no caso de Tancos por coautoria pelos crimes de associação criminosa, tráfico de armas, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos e favorecimento pessoal praticado por funcionário tendo ficado suspenso de funções - os mesmos pelos quais Amândio Correia foi acusado.

regressava a casa para o gozo de um período de férias, depois de ter estado colocado, desde dezembro do ano passado, como coordenador de uma missão das Nações Unidas na República-Centro Africana.



Taciano Correia é assim o 26.º arguido do caso que tem na base suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento. Em causa está o processo de achamento das armas depois do assalto aos paióis de Tancos, ocorrido na madrugada de 28 de junho de 2017. Para os investigadores, o antigo e o atual responsável pela investigação criminal da GNR estariam alegadamente a par da negociação entre a Polícia Judiciária Militar e os alegados assaltantes.



Taciano Correia, diretor de investigação criminal da GNR à data do furto e recuperação de armas dos paióis de Tancos, foi detido na manhã deste sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando regressava a Portugal após missão na República-Centro Africana. De acordo com o Jornal de Notícias, o coronel éO nome de Taciano Correia foi ligado ao processo de Tancos aquando da constituição de Amândio Correia, o atualSegundo o Jornal de Notícias, o coronel da GNR

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 e, quatro meses depois, a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial em que foram detidos o agora ex-diretor da PJM. No dia 12 de outubro de 2018, Azeredo Lopes apresentou a sua demissão do cargo de ministro da Defesa Nacional. Na base do pedido de demissão de Azeredo Lopes estiveram os desenvolvimentos do processo de investigação judicial ao desaparecimento e recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.