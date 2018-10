O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes vai ser chamado a depor pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) no âmbito da investigação ao encobrimento da descoberta das armas desaparecidas em Tancos.

A informação foi avançada pelo Diário de Notícias, que diz que o facto de o ex-chefe de gabinete do antigo governante, o general Martins Pereira, ter saído do interrogatório de quinta-feira como testemunha e não ter sido constituído como arguido significa que Azeredo será chamado a depor. Ao Observador, a Procuradoria-Geral da República esclareceu que, "neste momento", o DCIAP não tem "qualquer diligência agendada no âmbito da designada "Operação Húbris"".

O tenente-general Martins Pereira, chefe de gabinete de Azeredo Lopes, ministro da Defesa que se demitiu já este mês face ao escândalo da farsa montada pela PJ Militar quanto ao aparecimento das armas furtadas de Tancos, e ao encobrimento dos autores do crime, admitiu esta quarta-feira ter sido informado por dois dos envolvidos – major Brazão, investigador, e coronel Luís Vieira, director da PJM- sobre o esquema que eles tinha montado.

Segundo o Correio da Manhã, Martins Pereira não se remeteu ao silêncio, ao ser interrogado pelos procuradores do DCIAP, e contou que dera conhecimento ao ministro sobre o que lhe foi participado.

Martins Pereira foi chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional entre 7 de Dezembro de 2015 e 11 de Janeiro de 2018 e é, desde 15 de Janeiro, o adjunto do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas para o Planeamento e Coordenação.



(Notícia actualizada às 10h40 com a informação da Procuradoria-Geral da República)