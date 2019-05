"Tive conhecimento do informador e não transmiti ao senhor primeiro-ministro deste conhecimento lateral, tendo em conta as circunstâncias", afirmou Azeredo Lopes, que considerou o documento entregue por dois responsáveis da PJ Militar ao seu então chefe de gabinete, general Martins Pereira, não um memorando, mas sim um documento apócrifo, não timbrado e sem data.



O antigo ministro recusou, igualmente, ter tido acesso a informação de que a PJ Militar fez uma encenação à volta da operação da recuperação das armas, em outubro de 2017.



"Não houve memorando nenhum, houve um documento apócrifo que me foi reportado", insistiu.



Durante a audição, Azeredo Lopes admitiu que o seu ex-chefe de gabinete o informou do essencial do documento, mas que só o leu, em papel, no dia em que se demitiu, em 12 de outubro de 2018.

