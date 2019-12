A circulação na ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, foi esta sexta-feira suspensa devido ao mau tempo. Em comunicado, os municípios afirmam que a decisão, com efeitos a partir das 11h00, foi tomada em coordenação com a GNR e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, dada a previsão de ocorrência de ventos fortes e do aumento da corrente do rio Tejo, devido à subida do caudal.

A nota refere que os níveis hidrométricos e os caudais do Tejo devem aumentar nas próximas horas, "devido ao inesperado e súbito início das descargas das barragens espanholas e portuguesas". A decisão é ainda justificada pelas "questões de segurança das fundações, pilares e estruturas de apoio do tabuleiro", acrescenta, salientando que os presidentes dos dois municípios, Pedro Magalhães Ribeiro (Cartaxo) e Hélder Esménio (Salvaterra de Magos), "consideram a segurança das pessoas o primeiro valor a preservar".





Balanço da depressão Elsa: 6.200 ocorrências, 70 desalojados e dois mortos Mais de 6.200 ocorrências foram registadas em Portugal continental desde quarta-feira na sequência do mau tempo, que provocou até ao início da manhã de hoje 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido, segundo a proteção civil.





Segundo a nota, a circulação será reaberta "assim que estiverem garantidas todas as condições de segurança", sendo que a situação será reavaliada pela Proteção Civil num 'briefing' agendado para as 21:h0 de domingo. A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou 70 pessoas desalojadas, registando-se até à manhã de hoje mais de 6.200 ocorrências.