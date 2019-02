Apesar de não ter conseguido entrar dentro da habitação, a tentativa levou a que a vítima alertasse a GNR - que quando chegou ao local já não encontrou o suspeito. O caso passou para a dependência do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel, que emitiu mandados de detenção.



As autoridades sabiam que João Malheiro vivia na zona da Grande Lisboa, mas o seu paradeiro era incerto. No entanto, na passada segunda-feira, as imagens transmitidas na televisão levaram os militares do NIAVE a reconhecer o suspeito. A GNR de Sesimbra foi contactada e deteve o homem.



Foi interrogado por um juiz e ficou obrigado a utilizar pulseira eletrónica para não se aproximar da ex-mulher.

Um homem procurado pela GNR foi detido após surgir ao lado de Pedro Santana Lopes numa visita ao Bairro da Jamaica, no Seixal. Segundo o Jornal de Notícias, foram as imagens televisivas da última segunda-feira que tramaram João Malheiro, de 46 anos, suspeito de agredir e perseguir a ex-mulher. O homem, simpatizante do Aliança, acompanhou o líder do partido na atividade política e foi detido três dias depois.A ex-mulher de João Malheiro mudou-se de Lisboa para Lousada após o divórcio. Por não concordar com a decisão, o homem iniciou uma série de perseguições e ameaças, tendo invadido a casa da mulher e destruído vários móveis. Na passada semana, voltou a Lousada e tentou agredir a ex-mulher, com quem tem um filho de 14 anos.