Suspeito de duplo homicídio em Valpaços novamente detido pela PJ

A PJ de Vila Real deteve esta terça-feira à tarde o autor do duplo homicídio que vitimou um casal em Avarenta, Valpaços, avança o Correio da Manhã.

Trata-se de José Elias, de 66 anos, apontado desde sábado como principal suspeito e que na altura fol levado pela Polícia Judiciária para ser interrogado e foi libertado.

Os corpos de Paula Cunha e Laurindo Cunha, de 49 e 53 anos, foram encontrados ao início da tarde de sábado baleados num terreno agrícola na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro, para onde tinham ido trabalhar de manhã, depois de não regressarem para o almoço

No sábado, a GNR, que procedeu à detenção do suspeito de duplo homicídio e depois o entregou à PJ, disse à Lusa que o mesmo não resistiu à detenção e que se entregou à GNR. Os militares apreenderam ainda uma caçadeira e uma carabina.

No entanto, durante as diligências realizadas, a PJ concluiu que não tinha sido nenhuma destas foi a arma do crime.



Com Lusa