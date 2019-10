Suspeita de pessoas soterradas após derrocada no Caldeirão Verde, Madeira

Uma derrocada no Caldeira Verde, na Madeira, terá deixado várias pessoas soterradas, avança o Diário de Notícias da Madeira.





Segundo aquele jornal, as pessoas soterradas terão sido atingidas pela queda de pedras e terra a cerca de 3 horas da estrada principal.Os bombeiros estão a deslocar-se para o local e um helicóptero foi mobilizado para fazer o reconhecimento e localizar as zona onde ocorreu a quebrada.A 23 de outubro, já tinha havido outra derrocada no município de São Roque, na Madeira. Nesse caso, a derrocada foi numa pedreira, tendo morrido um trabalhador.