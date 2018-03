As famílias não têm como pagar funerais. A Segurança Social está a demorar entre seis a 12 meses a pagar o subsídio por morte.

Ao Jornal de Notícias desta terça-feira, as empresas funerárias queixam-se que, após comunicarem a morte, há quem espere quase um ano para receber o dinheiro que habitualmente usam para pagarem o funeral.



As empresas têm tido dificuldades de tesouraria e já pediram reuniões com o ministério da Segurança Social. Ao matutino, fonte oficial do gabinete de Vieira da Silva diz que o prazo médio de reembolso do subsidio é de 75 dias e diz que a demora na resolução de alguns casos pretende-se com falta de documentação. Além disso, a mesma fonte diz que há "falta de funcionários em alguns serviços".