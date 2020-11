Esta segunda-feira, A Procuradoria geral da República confirmou oito buscas domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; três, a dois clubes desportivos; e duas, a dois escritórios de advogados, depois de a SÁBADO ter avançado a operação em curso relativa ao Benfica e ao Santa Clara.

"Decorrem em vários locais do país e contam com a participação de magistrados do Ministério Público e dos tribunais de Instrução Criminal, inclusive, o Central e elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária", lê-se na nota de imprensa enviada às redações.

Em causa, estão suspeitas de crimes de "participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento".

"Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria. Investigam-se ainda a aquisição dos direitos desportivos e económicos dos jogadores por parte de clubes nacionais de futebol, empréstimos concedidos a um destes clubes e a uma sociedade desportiva por um cidadão de Singapura com interesses em sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e a utilização das contas do mesmo clube e de outro, para a circulação de dinheiro", lê-se na nota.

Além das SAD's do Benfica e do Santa Clara, a Polícia Judiciária também está a fazer buscas na Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, segundo informações recolhidas pela SÁBADO. Porém, fonte oficial da SAD leonina garantiu que a as buscas em Alvalade não estão relacionadas com os processos relativos ao Benfica e Santa Clara e com o caso Mala Ciao. A mesma fonte adiantou que o que está em causa é um "processo antigo".