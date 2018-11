O Tribunal da Relação de Lisboa TRL) voltou a recusar, a 10 de Outubro, uma alteração da medida de coacção a um dos envolvidos nas agressões à equipa técnica e futebolistas do Sporting na Academia de Alcochete, em Maio de 2018. O juiz relator João Lee Ferreira considerou que os actos do arguido configuram o crime de terrorismo, um dos vários de que é acusado. É o quarto acórdão da Relação que confirma o crime de terrorismo no ataque a Alcochete.Esta última decisão do TRL surgiu após, no início de Outubro, a Procuradoria Distrital de Lisboa ter avançado que já em três acórdãos - relativos a arguidos em prisão preventiva - o TRL "chamado a pronunciar-se quanto aos crimes concretos imputados aos arguidos recorrentes, conclui pela verificação de fortes indícios dos mesmos".Para apoiar a decisão, o relator deste último acórdão sublinhou que "resulta fortemente indiciado que os arguidos intimidaram os cerca de vinte ofendidos, entre jogadores e técnicos do plantel da equipa principal de futebol do SCP, mediante a prática de crimes contra a integridade física e a liberdade daquelas pessoas".De seguida, definiu o que é uma organização terrorista: "considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado (…) ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral", através de actos como "crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas" e "crime de produção dolosa de perigo comum", como "incêndio" ou "libertação de gases tóxicos". Recorde-se que os arguidos incendiaram tochas dentro dos balneários.Os agressores de Alcochete foram "movidos por sentimentos de ódio que os mesmos nutrem por quem está à frente da equipa de futebol de que eles gostam, mas que não lhe dá a satisfação de que desejam, sendo esse um sentimento absolutamente fútil e esclarecedor de que os arguidos, no futuro, sempre que se lhes deparem situações idênticas sentirão a necessidade de reagir da mesma forma, não interiorizado (…) o desvalor da sua conduta", frisa a Relação. Para o Tribunal, mantém-se o perigo de fuga.O arguido em causa recorreu da prisão preventiva em que se encontra desde 8 de Junho de 2018 porque, de acordo com a sua defesa, não há elementos no processo em que se identifiquem factos ou actos praticados que levem à sua indiciação. Porém, o Tribunal não declarou o despacho nulo porque este descreve "os factos concretos imputados ao arguido, bem como a enunciação dos elementos probatórios que indiciam os factos imputados e aas razoes ou motivos da opção pela aplicação da medida de coacção", desmentindo a defesa. A mudança da medida de coacção para prisão domiciliária não aconteceu.Os advogados lamentaram ainda "o desabafo", "mas a presente situação [em Alcochete] (a qual durou 3 minutos, segundo relatam os atletas), com todos os contornos que possa com toda a certeza deter, não pode ser comparável, como já se fez em 1.º interrogatório, com o atentado de Munique aos Atletas Israelitas". Refere-se ao massacre de onze atletas israelitas durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972."Não é pelo simples facto do arguido acompanhar pessoas que poderão ter cometido ilícitos criminais que faz com que o mesmo seja criminoso", disse ainda a defesa de, negando que se possa usar a máxima "Diz-me com quem andas, dir-te-ei que [sic] és".Contudo, o acórdão rebateu os advogados, recordando que o arguido se reuniu com outros no parque de estacionamento do LIDL de Afonseiro – Montijo. Encaminharam-se depois para Alcochete. Apesar de muitos agressores estarem encapuzados, não tinha a cara coberta, o que depois lhe permitiu "disfarçar" a situação. O arguido e mais três pessoas "juntaram-se aos funcionários do SCP que ali se encontravam fingindo que estariam a dar apoio à segurança e que ali se deslocaram pacificamente por forma a evitarem que a GNR os interceptasse".Apesar deste suspeito não ter prestado declarações, terão sido as declarações de outro dos envolvidos, afirmando que fora ele quem conduziu a carrinha da Juve Leo até ao parque do Lidl, que fundamentaram a decisão de prisão . "O arguido empreendeu tarefas essenciais na execução do plano conjunto com os outros co-arguidos, sob um desígnio e interesse comum, visando criar um clima de terror entre a equipa de futebol do Sporting Clube de Portugal", concluiu a Relação, considerando que tem "maior probabilidade de condenação do que de absolvição".