Procuradora do DIAP de Montijo considera jogadores e treinadores agredidos ficaram "atemorizados" e temem "represálias". Por isso afirma que se mostram verificados os perigos de continuação da actividade criminosa, alarme social e perturbação do inquérito, o que indicia que o MP vai pedir prisões preventivas

O Ministério Público deverá pedir prisão preventiva para os 23 detidos por suspeitas de ataque à Academia de Alcochete e agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting. De acordo com um despacho de uma procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal do Montijo (DIAP), que pediu a realização de interrogatórios judiciais aos arguidos, os adeptos do Sporting agiram com "total sentimento de impunidade". Por isso, no mesmo documento, a magistrada do MP considerou estarem verificados os perigos de continuação da actividade criminosa, alarme social e perturbação do inquérito.



Ainda que o MP não refira expressamente a necessidade de prisão preventiva, fontes próximas do processo ligadas à investigação e defesa asseguraram à SÁBADO que, perante o teor do primeiro despacho, o pedido ao juiz de instrução será inevitável. Aliás, no próprio despacho, a procuradora referiu que os "ofendidos", ou seja, jogadores e treinadores, "ficaram atemorizados, com bastante medo e inquietação, encontrando-se afectados psicologicamente e com medo de represálias".



Ontem, quarta-feira, em comunicado, o Ministério Público adiantou que os 23 suspeitos detidos pelas agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete estão indiciados pelos crimes de "introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo".



No comunicado, o MP explicou que os detidos "entraram, sem autorização, naquelas instalações onde se encontrava a equipa principal do SCP, tendo ameaçado e agredido jogadores e técnicos e causado estragos nos equipamentos bem como em diversas viaturas".



Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, referenciados como membros da Juventude Leonina, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.



A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal. Os jogadores já confirmaram a presença no jogo decisivo.



Durante o dia de hoje, quinta-feira, a SÁBADO vai revelar mais pormenores da investigação da GNR ao que se terá passado no interior da Academia do Sporting.